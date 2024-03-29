Çanakkale'de 135 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir şahsın ikametinde yapılan aramada 135 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Çanakkale'de 135 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale’de polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir şahsın ikametinde yapılan aramada 135 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 5607 SKM suçundan G.T. isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde toplamda 135 adet gümrük kaçağı parfüme el konuldu.

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Şüpheli G.T., hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.