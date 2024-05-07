Çanakkale'de arızalanan lastik bot içinde sürüklenen 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında arızalanan bottaki 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'de arızalanan lastik bot içinde sürüklenen 32 kaçak göçmen kurtarıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında arızalanan bottaki 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik gemisi ’TCSG-84’ ve Sahil Güvenlik botu ’KB-20’ tarafından lastik bot içerisindeki 11’i çocuk 32 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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