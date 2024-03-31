Çanakkale'de resmi olmayan sonuçlara göre seçimi CHP'li Muharrem Erkek kazandı

Çanakkale’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı CHP’li Muharrem Erkek oldu.

Çanakkale’de 4 dönem belediye başkanlığı yapan CHP’li Ülgür Gökhan’ın ardından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde CHP’den Muharrem Erkek belediye başkan adayı gösterildi. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Muharrem Erkek, Cumhuriyet Meydanı’ndaki belediye lokali önünde partililere seslendi. "Teşekkürler Çanakkale" diyerek konuşmasına başlayan Muharrem Erkek, “Çanakkale’de tüm sandıklarımız sayıldı ve kazanan Çanakkale oldu. Diğer tüm adaylara teşekkür ediyorum. Çanakkale demokratik bir kent ve öyle olmaya da devam edecek. Demokratik nezaketli bir süreç yaşadık. Hatta Türkiye’ye örnek olduk. Onun için tüm siyasi partilerimizi, adaylari, onları da tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çanakkale’de her zaman kimliği, inancı, dünya görüşü, yaşam tarzı ne olursa olsun hep birlikte barış, huzur içerisinde kardeşçe yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü bizim için bir sevdadır Çanakkale ve bizim temel felsefemizde önce insan vardır. Çok değerli hemşehrilerim yarından itibaren tabii ki mazbatamızı, sonuçların kesinleşmesini bekleyeceğiz. Yarından itibaren halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyarak çalışmaya başlayacağız. Çünkü biz dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürüyen, demokrasiye, Cumhuriyete, hukukun üstünlüğüne inanan, kadın erkek eşitliğine inanan, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti için mücadele eden, emeklisiyle, emekçisiyle, işçisiyle, işvereniyle, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, beyaz yakalısıyla, mavi yakalısıyla ‘iyi ki bu kentte yaşıyorum’ diyen tüm hemşehrilerimizle hep birlikte yarından itibaren çok güzel şeyler yapacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi.