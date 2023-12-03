Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ve arkadaşları olay yerinden kaçtı.

Kaza, Çan ilçesi Sanayi Köprüsü ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, ışık ihlali yapan T.G. idaresindeki 07 UC 847 plakalı araç, Harun B. yönetimindeki 17 AEA 090 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Harun B. ile aynı araçta bulunan Muhsine A. ve Gülay Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü T.G. ve yanındaki 3 arkadaşı ise kaza yerinden kaçtı. Kaçan sürücü ve yanındaki arkadaşlarının yakalanması için Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.