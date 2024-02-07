Çanakkale'de Zeytin Yetiştiricilerine eğitim verildi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Eceabat ilçesinde zeytin yetiştiricilerine yönelik "Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Zeytin Budaması Eğitimi" düzenlendi.

Eğitimde, Zeytin hastalık ve zararlıların teşhis ve mücadele yöntemleri, bordo bulamacı, zeytin ağaçlarının biyolojisi, farklı budama türleri, budama aletleri ve ekipmanları, budama zamanlaması, budama teknikleri ve güvenlik konularında bilgiler verildi.

Ecebat ilçe Tarım ve Orman Müdürü Yücel Tokgöz, “Zeytin, Çanakkale’nin önemli tarımsal ürünlerinden biridir. Çanakkale zeytinyağı, Türkiye’nin en lezzetli ve en kaliteli zeytinyağlarından biridir. Bu lezzeti ve kaliteyi korumak için zeytin ağaçlarımızın bakımlarını iyi yapmamız çok önemlidir. Zeytin budama, zeytin ağaçlarının sağlıklı ve üretken kalması için önemli bir uygulamadır. Doğru budama tekniği, iyi hava akışı ve güneş ışığı penetrasyonunu teşvik ederek, hastalık ve zararlılara karşı direnci ve verimi artırarak zeytin ağaçlarının genel sağlığını iyileştirebilir. Bu nedenle, zeytin üreticilerinin zeytin budama hakkında bilgi sahibi olması ve doğru budama tekniklerini uygulaması önemlidir. Bu eğitimler, zeytin üreticilerinin zeytin ağaçlarının bakımı ve budaması hakkında bilgi edinmelerine ve doğru budama tekniklerini uygulamalarına yardımcı olmaktadır. Doğru budama tekniği ile zeytin ağaçlarınızın verimini ve ömrünü uzatabilirsiniz" dedi.

Ziraat Mühendisi Rıza Akkoyun Zeytin yetiştiriciliğinde hastalıklar ve zararlılar ile mücadele yollarını, Ziraat Mühendisi Mehmet Kavruk, Tekniker Engin Uçar tarafından, teorik bilgilerin yanı sıra, uygulamalı olarak da zeytin budama tekniklerini gösterdi. Eğitime katılan zeytin yetiştiricileri, eğitimden çok memnun kaldıklarını ifade etti. Yetiştiriciler, eğitimin kendilerine zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadele konusunda önemli bilgiler sağladığını ve budama teknikleri hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi.