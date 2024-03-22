Canan Kaftancıoğlu savcılığa ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ’para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturmada eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ‘şüpheli’ sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Sosyal medyada CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ’şüpheli’ sıfatıyla savcılığa ifade vermişti. Ayrıca Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan’ın da bilgi sahibi olarak ifade verdiği öğrenilmişti.

Kaftancıoğlu da ifade verdi

Konuya ilişkin CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ’şüpheli’ sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Burada yaklaşık 2 buçuk saat ifade veren Kaftancıoğlu, işlemlerinin ardından adliyenin meydanında açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Şüpheli olarak davet edilince eve girer girmez ilk yaptığım şey neydi biliyor musunuz? Evdeki ayakkabı kutularını kontrol etmek. Evdeki bütün ayakkabı kutularını açtım. Ne mutlu ki hepsi içinde ayakkabılar vardı ama bir acı gerçeklik var ki eskimiş ayakkabılarım. Şimdi gene kadın arkadaşlara anlar buradan çıkışta bir tane ayakkabı almaya gideceğim. Yani bu vesileyle ayakkabılarımın yenilenmesi gerektiğini öğrenmiş oldum. Gayrimeşru ve yasa dışı yollarla ortaya sunulan görüntülerle ilgili ilk ifadeye çağrılan ben olsaydım ifade vermeyi reddederdim diyerek ifadeye başladım. O gayrimeşru yollarla kayıtları yapanların hukuk karşısında sorumluluğu neyse ortaya çıkarılır, ondan sonra bizlerin bilgisine başvurulacaksa elbette Cumhuriyet Halk Partisi’nde her şey nettir, bilgilerimizi paylaşırdık" dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve seçimlere giderken partimizi yıpratmak için kullanılan aparattan bir şey değildir

Kaftancıoğlu açıklamasının devamında, "Seçime kaç gün var arkadaşlar? 9 gün. İl binası ne zaman alınmış? 2019’da. Ne mutlu ki İstanbul örgütüne il binasını ne kadara alıyoruz demişsek bütün tutarı İstanbul örgütü verildiğini görmüş mal sahibine. Ama ne üzücü ki 2019’da alınmış olan ve İstanbul örgütünün büyük katkılarıyla alınmış olan il binasını seçime 10 gün kala, 9 gün kala yok montajla, dublajla herhalde uğraşacak zaman bulamadılar seçim öncesi, Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve seçimlere giderken partimizi yıpratmak için kullanılan aparattan bir şey değildir. Bu davada şüpheli olarak gelmem, sakın yanlış anlaşılmasın, kendimi bir şey zannettiğimden ya da önemsediğimden değil kendimi bildiğimden dolayı, yol arkadaşlarımı bildiğimden dolayı seçim öncesi yapılan ve görünen o ki seçime kadar da sürdürülmeye çalışılacakları siyasallaştırılmış yargının, yargıyı da bu sürecin parçası yaparak sürdürecekleri bir süreçlerdir" şeklinde konuştu.

"Doğru, ‘Bir tuğla da sen koy’ kampanyası"

Bir basın mensubunun, "Fatih Keleş ifadesinde elden verilen 15 milyon TL’nin tüm Türkiye’de düzenlenen bağış kampanyası parası olduğunu söyledi’’ şeklinde soru yöneltmesine karşı açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Doğru, ‘Bir tuğla da sen koy’ kampanyası. Birazdan zaman tutacağım ifadeye kaç dakika sonra ulaşacaksınız. Bu sorduğunuz soruya dair ifademde uzun uzun çok detaylı bir şekilde anlattım. Oradan rahatlıkla görebilirsiniz’’ diye yanıtladı.

Kaftancıoğlu açıklamasının ardından adliyeden ayrıldı.