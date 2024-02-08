CarrefourSA bayilik sisteminde sunduğu hizmetleri tanıttı

CarrefourSA bayilik sisteminde sunduğu hizmetleri tanıtmak amacıyla Franchise İstanbul Expo Fuarı’na katıldı. 2023 yılında 370 bayi hedefine ulaşan şirket, 2024 yılsonu itibariyle 600 bayiye ulaşmayı hedefliyor.

CarrefourSA bayilik sisteminde sunduğu hizmetleri tanıtmak amacıyla Franchise İstanbul Expo Fuarı’nda yerini aldı. Türkiye genelinde binin üzerinde mağazaya sahip şirket girişimcilere destek amacıyla 2020 yılında başlattığı proje ile bayilik vermeye devam ediyor. 2023 yılında 370 bayi sayısına ulaşan şirket 2024 yıl sonu itibariyle 600 bayi hedefine ilerliyor.

CarrefourSA Yatırım, Franchise ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, bayilik sisteminde girişimcilere sağladıkları hizmetleri anlattı. Batum, CarrefourSA bayilik sistemine dahil olan işletmelerin tümünün cirosunda artış kaydedildiğine dikkat çekti.

2023 verimli bir sene olduğunu ifade eden CarrefourSA Yatırım, Franchise ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, ‘‘2023 yılında 370 bayi sayısına ulaştık. Esnafımızla beraber yeni yatırımlar yaptık. Türkiye’nin 58 ilinde hizmet etmeye devam ediyoruz. Toplam binin üzerinde 4 farklı formatta mini, süper, gurme ve hiper olmak kaydıyla mağaza sayımız var. Şirket olarak dünyada 60’ıncı Türkiye’de 30’uncu yılımızı devirdik. Bu bilgi birikimimizi bayilerimizle, esnaflarımızla paylaşarak yapılanmaya gittik. Her gün yüzlerce başvuru geliyor’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Bize katılan bayimiz olan işletmelerde ciro artışlarını gözlemliyoruz’’

Başvuruların uzman ekip tarafından titizlikle incelendiğini belirten Batum, ‘‘Bayilerimizle yol arkadaşlığı şeklinde ilerliyoruz. Bayilik ücreti almıyoruz. IT altyapısını biz sağlıyoruz. CarrrefourSA’nın depolarında 50 bin ürün mevcut. Bir market veya bakkal işletmesi ile bu kadar ürüne ulaşılamıyorken bizim portföyümüzde bu ürünlere ulaşabiliyor. Bayilerimiz ulusal çapta pazarlama gücünden faydalanılabiliyor. Depo hizmetlerimiz bayilerimiz için avantaj sağlıyor. Yaklaşık 600 adet öz marka ürünlerimize bayilerimiz ulaşabiliyor. Market ve bakkalların bize katıldıktan sonraki cirolarında artışları gözlemliyoruz’’ dedi.

‘‘2024 yılı sonunda 600 bayi sayısını aşmayı hedefliyoruz’’

Batum, ‘‘3 yılda bin bayiye ulaşma hedefimiz vardı. Şu an 370 bayimiz var. 2024 yılı sonunda 600’ün üzerinde bayimizin olmasını hedefliyoruz. 2025 yılı sonunda binin üzerinde bayi sayısına ulaşacağız. Kendi markamız çatısı altında tecrübelerimizi bayilerimize aktarıyoruz. Bayilerimiz oldukça kazançlı. Birden fazla bayilik açanlar oluyor. Şu ana kadar bayilik açtıktan sonra kapatan olmadı. Önümüzdeki dönem bayilik kanalında pazar payımızı artırıp büyümeyi amaçlıyoruz’’ şeklinde konuştu.