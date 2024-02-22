Çatalca'da korkunç cinayet

Çatalca’da bir yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Berberoğlu ‘nin cansız bedeni ıslah edilmiş derenin menfezi içerisinde bulundu. Kayıp şahıs arkadaşı Kerim Ç. ve arkadaşı Murat A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Çatalca’da Geçtiğimiz yıl kaybolan Mehmet Berberoğlu., Kerim Ç. ve arkadaşı Murat A. İle birlikte buluştukları evde alkol aldı. Alkolün etkisiyle Murat A. ‘nın dinî nikahlı eşini taciz eden Mehmet Berberoğlu, Kerim Ç. ve Murat A. tarafından darp edilerek öldürüldü. Öldürdükleri Mehmet’in cesedini torbaya koyan iki şahıs cesedi Ferhatpaşa Mahallesi’nde bulunan ve ıslah edilmiş derenin menfezine bıraktı. Olayın yaşandığı evde olan ve Mehmet. Berberoğlu ‘nin de annesi olan Nermin A.’nin Kocası yaşanan olayı duyunca polise gidip karısını ve karısının önceki evliliğinden olan oğlunu ihbar etti. yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonrasında Berberoğlu’nun cansız bedenini bulundu. Bulunan ceset adli tıp kurumuna kaldırılırken, cinayeti işleyen Kerim Ç. , Murat A. ve olay anında aynı evde olan ve olayı saklayan Nermin A. , Gizem Ç. , Mediha Ç. tutuklandı.