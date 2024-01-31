Çekmeköy kart tanıtıldı

Çekmeköy Belediyesi, yenilikçi fintech şirketi Moneytolia iş birliğiyle geliştirdiği Çekmeköy Kart’ı düzenlenen tanıtım toplantısıyla duyurdu. Moneytolia ile geliştirilen Çekmeköy Kart, hem Çekmeköylülere hem Çekmeköy’deki üye işletmelere özel avantajlar sağlıyor.

Çekmeköy Belediyesi, Moneytolia iş birliğiyle Çekmeköy’de ikamet eden vatandaşlar için özel olarak hazırladığı Çekmeköy Kart’ın tanıtımını gerçekleştirdi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde Crea Center yerleşkesinde düzenlenen törene; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Çekmeköy ilçe başkanı Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Tahsin İnce, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Murat Aslan, muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı.

Anadolu’nun parası anlamını taşıyan Moneytolia’nın teknoloji ekibi tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin milli ödeme sistemi TROY altyapısı uyumlu bu ön ödemeli kart, indirimleriyle aile ekonomisine destek olurken, hediye ve ayrıcalıklarıyla kullanıcılarına avantajlı alışveriş imkânı sağlıyor. İlk etapta Çekmeköy Belediyesi’ne ait sosyal tesisler, spor tesisleri ve belediye hizmetlerinde indirim ve ayrıcalıklar sağlayan kartın, kısa süre içinde ilçede faaliyet gösteren pek çok işletmeyi içine alması ve Türkiye geneline yayılması bekleniyor.

Çekmeköy Kart tanıtım toplantısında konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Bir gün herkes Çekmeköy’de olacak demiştik adım adım buna ilerliyoruz. Çekmeköy Kart hakikaten çok önemli. Bu kart Çekmeköy ilçemizdeki birçok sosyal tesisimizde geçecek. Çekmeköy’de oturuyor olmak bu kartı almak için yeterli. Bölgemizde bulunan esnaf ve kuruluşlarımızla görüşeceğiz. Bu kart sahipleri indirim alabilecek ve o esnafımızla alışveriş yapmış olacak. Bizim için önemli olan aidiyet duygusu. Biz istiyoruz ki 18 yaşından büyük olan tüm Çekmeköylülerde bu kart bulunsun. Kartı alamayan gençlerimiz ise uygulama üstünden bu avantajlardan faydalansınlar. Ben proje paydaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu hizmet Çekmeköy Belediyesi’ne sıfır maliyetli bir çalışma. Emeği geçenlere ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Moneytolia CEO’su Sevinç Akpınaroğlu, Çekmeköy Belediyesiyle birlikte geliştirdikleri Çekmeköy Kart için şunları ifade etti: “Bir fintech şirketi olarak işimiz teknoloji yardımıyla kullanıcılarımıza yeni faydalar sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak. Moneytolia’nın yenilikçi hedeflerinden biri de belediyelerle iş birliği yaparak, ilçe sakinlerine finansal teknoloji yardımıyla birtakım ayrıcalıklar kazandırmak. Çekmeköy Kart, belediyelerle iş birliği içerisindeki hedeflerimiz için önemli bir adım oldu. Moneytolia sistemini kullanan Çekmeköy Kart, hem pek çok aile bütçesine katkı sağlayacak hem de ilçedeki yerel işletmelere destek olacak. Çekmeköy Kart ile kullanıcılara indirimlerin yanı sıra ek hizmetler, hediye ve kampanyalar sunacağız. Çekmeköy vatandaşları ayrıca Moneytolia ile birçok finansal işlemini tek bir yerden kolayca gerçekleştirebilecek. Çekmeköy Kart’a da her geçen gün Çekmeköylülerin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek yeni fonksiyonlar eklenecek. Tüm Çekmeköylüleri Çekmeköy Kart’ın sunduğu avantajlar dünyasına katılmaya bekliyoruz” dedi.

Çekmeköy Kart ile neler yapılır

Sosyal tesislerde ya da üye işletmelerde hesabı öderken Çekmeköy Kart indiriminden yararlanabilirsiniz. Spor salonlarında, üye mağazalardaki alışverişlerde, ulaşım araçlarında, sağlık alanındaki harcamalarınızda Çekmeköy Kart ile yapacağınız ödemelerde karta özel indirimler ve sosyal kültürel etkinliklere katılımlar ile puanlar kazanılacak. Bu puanlar uygulama üzerinden hediyeye de dönüştürülebilecek. İndirimler ve avantajların detayları için cekmekoykart.cekmekoy.bel.tr adresini ziyaret edebilir veya Çekmeköy Kart sosyal medya hesaplarından bilgi alabilirsiniz.

Çekmeköy Kart’a nereden başvurulur

Çekmeköy Kart’a App Store ve Google Play üzerinden indirilebilen kendi uygulaması Çekmeköy Kart ile başvuru yaparak kartınızı size en yakın iletişim merkezlerimizden imza karşılığında teslim alabileceğiniz gibi, yine başvuru esnasında yaptığınız tercihe göre adresinize de posta yoluyla alabilirsiniz. Başvuru sürecini tamamlayıp kartlarını teslim alan kullanıcılar, Moneytolia uygulaması üzerinden Çekmeköy Kart’ı aktifleştirerek kullanmaya başlayabilirler.

Çekmeköy Kart sahibi olmak için; Çekmeköy’de ikamet etmek, 18 yaşın üzerinde olmak ve TROY özelliği nedeniyle bankacılık mevzuatlarına uygun olmak yeterli. 18 Yaşından küçük olanlar ise Çekmeköy Kart uygulaması üzerinden avantajlardan faydalanabilecek.