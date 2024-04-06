Cenazeye giderken trafik kazasında hayatını kaybetti

Bursa’da cenazeye giden otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10 sıralarında Bursa-Harmancık yolu 62. kilometresi Korucak Mevkii’nde meydana geldi. Ramazan Kaplan (37) idaresindeki 16 AYH 482 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole düştü. Kaza sonucunda sürücü Ramazan Kaplan ağır yaralanırken, araçta yolcu konumunda bulunan Melek Salı (35), Mehmet Salı (36), Orhan Salı (56) ve Hidayet Aydın (54) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Orhaneli Devlet Hastanesi’ne ve Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ramazan Kaplan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilde bulunan kişilerin cenaze törenine katılmak için Büyükorhan ilçesine gittiği öğrenildi.