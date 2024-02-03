Cengiz Ünder, 8. golünü attı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki 8. golüne ulaştı.
Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki 8. golüne ulaştı.
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi’nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Mücadeleye 11’de başlayan Cengiz, 42. dakikada takımının ilk golünü kaydetti.
26 yaşındaki futbolcu bu sezon 16. lig maçına çıkarken ligde 8. golüne imza attı.
Cengiz Ünder, müsabakanın 68. dakikasında yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.