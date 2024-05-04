Çerkezköy'de feci kaza: Kırmızı ışıkta duran otomobilin altına girdi

Tekirdağ Çerkezköy'de kırmızı ışıkta duran otomobilin altına giren motosikletli yaralandı.

Çerkezköy'de feci kaza: Kırmızı ışıkta duran otomobilin altına girdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ Çerkezköy’de kırmızı ışıkta duran otomobilin altına giren motosikletli yaralandı.

Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Veliköy Mahallesi ışıklarda meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden M.S. idaresindeki otomobil, kırmızı ışık yanınca durdu. Bu sırada arkadan gelen U.Ö.’nün kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin altına girdi.

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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü U.Ö. (51) olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.