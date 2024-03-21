Çevre dostu yatırımlar yeni dönemde de devam edecek

Çevre dostu yatırımlarıyla Balıkesir’i yarınlara hazırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Zeytinli, Merkez, Güre, Ayvalık ve Avşa’da İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri oluşturacaklarını söyledi. Simav Çayı için de seferberlik ilan ettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, 1 yıl içerisinde çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

“Söz Uçar Eser Kalır Projeler Hazır” diyerek 2024-2029 Şehir Yönetim Manifestosu’nda hizmet hamlelerini açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Zeytinli, Merkez, Güre, Ayvalık ve Avşa’da oluşturacakları İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleriyle hem çevreye duyarlı bir şekilde suyu arıtacaklarını hem de arıtılan suyla tarımsal sulama yaparak yeniden kullanımını sağlayacaklarını söyledi. Son teknolojik sistemlerle kurulacak tesislerden arıtılan sular; tertemiz ve kaliteli olduğu için güvenle kullanılabilecek. Başkan Yücel Yılmaz ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle de DSİ ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Simav Çayı’nın temizlenerek rehabilite edileceğini belirtti.

İlçe belediyesi sözünü tutmayınca 76 milyon EURO ’luk kredi yandı

Zeytinli’de 110 bin kişi kapasiteli, 1998 yılında yapılmış bir arıtma bulunduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Nüfusu hala 90 bin. Biz, 180 bine çıkardık oranın kapasitesini; makineleri ve oksijen verme sistemlerini değiştirdik ama yazın 45 gün var ki Temmuz’un 10’uyla başlayan Eylül’ün 1’ine kadar devam eden bir süre 1 milyon insanlık su geliyor. Belki 500 bin kişi var ama tüketilen su 1 milyon insana yakın. Bu arıtma kabasını alıyor, çok temizleyemiyor. Bundan dolayı orada koku yapıyor. O nedenle buraya 500 bin kişilik daha arıtma yapıyoruz. 76 Milyon Euro’yu, her şeyi hazırladık. İlçe belediyesi söz verdi yeri vereceğim diye. Meclis kararı almaya gitti, alamadı. 76 Milyon Euro belli bir süre bizi bekledi ama gününde arsayı bize vermedikleri için o kredi gitti. Burada ya belediye başkanını biz kazandıracağız hemen yapacağız ya da parasını basacağız orada bazı yerleri kamulaştırıp, yapacağız. Yani Edremit’i, Edremitli siyasilere rağmen koruyup, körfezimizi, denizimizi temiz tutacağız” dedi.

4 yılda tüm problemleri giderilecek

Güre’deki arıtmanın yerini hazırladıklarını ve iş makinelerinin orada çalışmaya başladıklarını ve yakında temelini atacaklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz “Bu işleri bitirme zamanımız 4 yıl. Bu 4 yıl içerisinde vatandaşımızın rahatsız olduğu konuları halledeceğiz. Sitedeki komşular birbirleriyle vidanjör parası sebebiyle kavga ediyor. Vidanjörleri biz vereceğiz, aramayacaklar. Onun altyapısını hazırladık. Bu işi bütün Körfez bölgemizde yapacağız. Bununla ilgili bedelleri de su faturası üzerinden tahsil edeceğiz. Ayvalık, Avşa Adası, Merkezde de İleri Biyolojik Arıtma Tesisi yapacağız.” dedi.

Merkez arıtmanın temeli 6 ay içinde atılacak

Merkezin kapasitesinin şu anda iyi olduğunu yine de kapasitesinin yeniden artırılması gerektiğini belirten Başkan Yılmaz “Arazimiz çok büyük. İleri Biyolojik Arıtma yapıyoruz. Bu sayede açığa çıkan arıtılmış suyu ovamızı sulamak için kullanacağız ve kapalı devre yapacağız. Bunun içinde geliştirdiğimiz projenin çevre dostu olmasından dolayı finansını yurtdışından karşılayacağız. Temelini 6 ay içerisinde atmayı hedefliyoruz” dedi.

“Simav çayı için seferberlik başlatıyoruz”

Simav Çayı’nın çok fazla müdahili olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla konuştuk. Simav Çayı için seferberlik başlatıyoruz. Kirliliğe neden olan ne kadar unsur varsa incelenecek mevzuat dışına çıkan herkes ağır cezalarla cezalandırılacak. DSİ tarafından da çayın etrafı temizlenerek rehabilitasyonu yapılacak. Bir sene içerisinde çözeceğiz” diye konuştu.