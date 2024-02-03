CHP Belediye Meclis Üyesi Abdulcabbar Doğan meclis üyesi aday adaylığında çekildi

CHP Belediye Meclis Üyesi Abdulcabbar Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Silivri Kamuoyuna

2019 Yerel seçimlerinde CHP listelerinde davet üzerine, Silivri Belediye Meclis üyeliğine seçilerek, beş yıl süreyle yapmış olduğum görevimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Muhalefette olmanın zorluklarına rağmen belediye meclisine vermiş olduğum birçok önergelerle halkımın sorunlarını Silivri gündemine taşıdım. Silivri gündemini takip edenler biliyorlar. Burada bunları tek tek anlatma geri duymuyorum.

Asla kişisel çıkarlar peşine düşmedim. Beni seçen dezavantajlı halkın, mağdurların, işçi ve emekçilerin haklarını savunmayı kendime görev bildim. Beni seçenlerin, benden dolayı oy verenlerin başını dik tutmayı, kendi onurum gibi taşıdım ve taşımaya devam edeceğim. Bu beş yıl benin için büyük bir deneyimdi, çok şey öğrendim. Silivri halkına şükran borçluyum.

2024 31 Mart yerel seçimlerinde, öğrendiklerimi ve deneyimlerimi beş yıl daha verimli olarak hizmete dönüştürme umudu ve inancıyla yeniden meclis üyesi aday adaylığı için baş vuru yaptım. CHP de ki değişim rüzgarları etkili olmuştu.

Bundan genel merkezin ön seçim vaatleri seçeneği, olmazsa Parti Danışma Kurulu ( ilçe yönetimi, eski ve yeni belediye başkanları, Kandın Kolları. Gençlik Kolları, eski ve fiili meclis üyeleri, eski ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri STKlar..) gibi parti emekçilerinin iradesi devreye girer, geniş bir mutabakatla en iyi meclis üyesi aday listeleriyle Silivri halkının önüne çıkar umudunu taşımıştım.

Ancak gelinen noktada bunların yerine “çok dar bir grubun” seçici olacağı gözlem ve izlenimimden dolayı doğru bulmadığım bu yöntemle kimsenin lütfuna olumlu yada olumsuz tartışma konusu olmayı hem kendime, hem de seçmenlerime karşı zül sayarım.

Yukarıda saydığım nedenlerden CHP Silivri İlçe Örgütü’ne vermiş olduğum Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığımı geri çekiyorum. Silivri kamuoyuna saygıyla duyururum.”