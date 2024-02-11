CHP Silivri Belediye Başkan Adayı Balcıoğlu, Gazitepespor'un Final Heyecanına Ortak Oldu

Spora ve Sporculara Tam Destek

Bora Balcıoğlu, maçı CHP Çatalca Belediye Başkan Adayı Erhan Güzel, CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür ve diğer CHP heyeti üyeleriyle birlikte izledi. Taraftarlarla omuz omuza Gazitepesporu destekleyen Balcıoğlu, spora ve sporculara verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Geçmişte Gazitepespor’da futbolcu olarak ter döken Balcıoğlu'nun bu samimi desteği, sporseverler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Balcıoğlu'nun Spor Sevgisi

Balcıoğlu'nun spora olan ilgisi ve desteği, siyasi kariyerinde de önemli bir yer tutuyor. Sporun, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve toplumda birlik, beraberlik duygularını güçlendirmek açısından kritik bir rol oynadığını her fırsatta vurgulayan Balcıoğlu, spora ve spor projelerine büyük önem veriyor.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Maçın sonunda Balcıoğlu, sporun birleştirici gücünü vurgulayarak, “Spor, özellikle gençlerimiz için hayati bir öneme sahip. Amatör kulüplerimizi desteklemek, Silivri'nin sosyal yaşamına katkıda bulunmak bizim için bir görevdir. Gazitepespor'un bu önemli maçında, geçmişte bir parçası olduğum bu takımın yanında olmak benim için büyük bir onur” şeklinde duygularını ifade etti.

