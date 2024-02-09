Çiftçilerin hesaplarına toplamda 2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesi aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz dedi.

Çiftçilerin hesaplarına toplamda 2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesi aktarılacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesini kullandı.

MDK
MDK
MDK
MDK