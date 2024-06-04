Çocuğunuzun gelişimi için ona oyun oynayacak zaman tanıyın

Uzmanlar geleneksel oyunların çocuğun duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimine doğrudan katkı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin duygusal, psikomotor, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla öz kültürümüzde yer alan geleneksel çocuk oyunlarını okul ortamlarında canlanmasını teşvik etmek amacıyla "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Öğretmen Uygulama Kılavuzu" hazırlayıp 81 ilde organize edilen şenliklerle hayata geçirmeye başladı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Geleneksel Çocuk Oyunları Bursa İl Şenliği Nilüfer Emir Koop İlkokulunda gerçekleştirildi. Şenlik öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan bin 400 kişinin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

Bursa Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği açılışı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu tarafından yapıldı. Alireisoğlu, “Bir ülkenin geleneksel oyunları o ülkenin somut olmayan kültürel mirasıdır. Geleneksel oyunlara baktığımızda tamamının bir değere binaen açığa çıktığını görmekteyiz. Oyun bir anlamda çocuğu hayata hazırlama noktasında kazanması gereken temel yaşam becerilerinin temelini oluşturmaktadır. Bilimsel araştırmalar oyunun çocuğun bilimsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimine doğrudan katkı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olduğunu ifade etmektedir. Bu kapsamda bakanlığımızın öğrencilerin duygusal, psikomotor, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla öz kültürümüzde yer alan geleneksel çocuk oyunlarını okul ortamlarında canlanmasını teşvik etmek amacıyla "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Öğretmen Uygulama Kılavuzu" hazırlamıştır” dedi.

Tüm gün coşkuyla eğlenen çocukların yanı sıra veli ve öğretmenlerinde mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım gibi geleneksel çocuk oyunlarını oyun liderleri eşliğinde oynarken çok eğlendikleri ve çocukluklarına geri döndükleri gözlendi.