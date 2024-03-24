Çocuklara özel eğlence
Başiskele'de düzenlenen Ramazan şenliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi.
Başiskele’de düzenlenen Ramazan şenliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi.
Başiskele Belediyesi tarafından Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde çocuklar ağırlandı. Ramazan ayına özel süslenen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’ne velileriyle birlikte akın eden çocuklar salonu hınca hınç doldurdu. Karagöz-Hacivat gösterileri, Nasreddin Hoca, orta oyunu, Pişekar Kavuklu, meddah, illüzyon gösterileri ve eğlenceli yarışmalar ile yine doyasıya eğlenen çocuklar, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’ni kahkahalarıyla şenlendirdi.