Çöken binanın enkazından 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından bir köpek canlı olarak kurtarıldı.

Çöken binanın enkazından 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Küçükçekmece’de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından bir köpek canlı olarak kurtarıldı.

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bir köpek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan köpek suyla yıkandı.

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