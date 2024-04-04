Corendon Tennis Club Kemer, Rafa Nadal Academy ve Mouratoglou gibi dünyanın en önemli tenis akademilerinde düzenlenmiş olan TEN-PRO Global Junior Tour Türkiye organizasyonu ile kapılarını açacak.

Alman Tenis Federasyonu ile işbirliği çalışmasını ITB Turizm Fuarı’nda açıklayan Corendon Grubu, bu işbirliğinin ardından 14-21 Nisan tarihlerinde Avrupa’nın farklı ülkelerinden genç tenisçileri ağırlayacağı TEN-PRO Global Junior Tour’a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

8-16 yaş üst düzey genç oyuncuların yeteneklerini sergilediği en büyük genç yaş turnuva serilerinden biri olan TEN-PRO Global Junior Tour, 2015 yılından bugüne Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, İsviçre, Yunanistan, Mısır, Dubai ve Amerika olmak üzere farklı ülkelerde genç tenisçileri buluşturacak. Corendon Tennis Club Kemer ilk uluslararası tenis turnuvasında 44 ülkeden, 200 genç sporcuyu ağırlayacak.

Corendon Tennis Club Kemer, Uluslararası TEN PRO - Turkish Bowl Tenis Turnuvası ile açılıyor

Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, “Sürdürülebilir bir gelecek ve sporun birleştirici gücü için Kemer bölgesinde doğa ile iç içe bir proje hayal ettik. Sporu ve genç yetenekleri destekleyen bir turizm grubu olarak ilk turnuvamızda uluslararası genç yeteneklere ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bölgeyi yeni pazarlarda tanıtma fırsatı bulacağımız tenis turnuvasına katılan genç sporculara aileleri de eşlik edecek. Bu proje ile spor turizminin yanı sıra Kemer bölgesine Avrupa pazarından ilgiliyi artırmayı hedefliyoruz. Corendon Tennis Club Kemer’in açılışını Uluslararası TEN PRO - Turkish Bowl Tenis Turnuvası ile yapmak, üst düzey genç tenisçileri Kemer’de buluşturmak bizleri çok heyecanlandırıyor” dedi.