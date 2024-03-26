Çorlu'da ikamete ateş açıldı

Tekirdağ Çorlu'da bir apartmana kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Çorlu'da ikamete ateş açıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ Çorlu’da bir apartmana kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Olay, akşam saatlerinde Nusretiye Mahallesi Yapıncak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple dün akşam saatlerinde sokak üzerine gelen yaya kişi ve ya kişilerce ailelerin ikamet ettiği 3 katlı apartmana doğru ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

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Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ikametin 2. ve 3. katlarında kurşun izi olduğunu belirledi. Polis tarafından silahlı saldırı olayını gerçekleştiren saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan kişilerin olduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.