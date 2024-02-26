Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, Alipaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi ile Cumhuriyet Bulvarı kavşağında meydana geldi. İstanbul Caddesi istikametine seyreden B.A. yönetimindeki 59 VA 300 plakalı otomobil, iddiaya göre sağından geçen O.R.K.’nin kullandığı 59 AFR 981 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

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Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü O.R.K. yere savruldu. Yaralanan motosikletli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.