Çorlu tren kazası duruşması başladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının duruşması başladı.

Çorlu tren kazası duruşması başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının duruşması başladı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2018’de 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşması başladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların yakınları şehirde yürüyüş yaparak duruşmanın görüleceği Çorlu Halk Eğitim Merkezindeki mahkeme salonuna giriş yaptı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’de duruşmayı takip ediyor.