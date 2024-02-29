Çorum FK - Bandırmaspor maçının hakemi Ömer Faruk Gültekin oldu

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Çorum FK ile Bandırmaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

Çorum FK - Bandırmaspor maçının hakemi Ömer Faruk Gültekin oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Çorum FK ile Bandırmaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında oynanacak Çorum FK - Bandırmaspor maçında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmayı yönetmesi için hakem Ömer Faruk Gültekin görevlendirildi. Türkmen’in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Oğuz Kağan Çalışır üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Terece belirlendi.

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Çorum FK - Bandırmaspor maçı 3 Mart Pazar günü Çorum Şehir Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak.