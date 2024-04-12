Cuma namazında tarihi camiler doldu taştı

Ramazan Bayramı'nda cuma namazını tarihi camilerde kılmak isteyen vatandaşlar, başta Ulu Cami olmak üzere Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami'ye akın etti.

Cuma namazında tarihi camiler doldu taştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Ramazan Bayramı’nda cuma namazını tarihi camilerde kılmak isteyen vatandaşlar, başta Ulu Cami olmak üzere Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami’ye akın etti.

Bursa’da bayramın üçüncü gününde güzel havayı fırsat bilen tarihi camiler ve türbelere akın etti. Cuma namazını kılmak için Ulu Cami’ye gelenler, yer bulmakta zorluk çekti. Saatler öncesinden Ulu Cami’ye gelen binlerce vatandaş, cami içerisinde yer bulamayınca avlusunda kılmak zorunda kaldı.

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