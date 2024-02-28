Cumhur İttifakı ABB adayı Altınok servis esnafıyla buluştu

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Servis Araçları Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Servis Araçları Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmaya AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Servis Araçları Odası Başkanı İlyas Aktürk ve servis esnafı katıldı.

“Metro yapmazsak Ankara’nın trafiği İstanbul trafiğinden daha çekilmez hale gelir”

Altınok, yaptığı konuşmada Ankara’yı bir dünya başkenti yapmak için projelerinin hazır olduğunu belirterek, “31 Mart’ta ‘projem yok diyene, yol yapmadım, yapsam trafik çoğalır’ diyene değil bize destek verdiğinizde inşallah trafiği de rahatlatacağız, ulaşımı da. Trafik çoğaldı mı azaldı mı Ankara’da? Sabah akşam trafikte saatlerce bekliyorsunuz. Eğer yeni yollar, yeni bulvarlar, kavşaklar, metro yapmazsak 3-4 sene sonra Ankara’nın trafiği İstanbul trafiğinden daha çekilmez hale gelir. Dolayısıyla ’Ben hizmet yapmadım, yardım yaptım’ demek doğru değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardıma ayırdığı bütçe yüzde 4’tür. Rakamlar elimizde, bütçe elimizde. Daha önce yüzde 8 veriliyordu, yüzde 4’e düşmüş” ifadelerini kullandı.

“Organize sanayi siteleri yaparsın bu şehri zenginleştirirsin”

Altınok, Ankara’yı zenginleştireceklerinin sözünü vererek, “Sanayi siteleri yaparsın, organize sanayi siteleri yaparsın bu şehri zenginleştirirsin. Biliyorsunuz Akyurt’ta uluslararası fuar alanı var. Harcanacak para 2 milyar 100 milyon lira. Fuar alanının yönetim kurulu başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Fuar alanı açılsaydı yılda 1 milyon yerli ve yabancı turist Ankara’ya gelirdi. Taksici para kazanırdı, oteller para kazanırdı, lokantalar para kazanırdı. Ankara’ya milyarlarca döviz getirisi olacaktı. En az 250-300 bin kişiye iş imkanı sağlardı” diye konuştu.

“Su ücretine yüzde 50 indirim yapacağız”

Başkent’teki su ücretine yüzde 50 indirim uygulayacaklarını belirten Altınok, şunları kaydetti:

“Su faturalarınız ne kadar geliyor? Şu an Türkiye’nin en pahalı suyu nerede? Ankara’da. Türkiye’nin en pahalı suyunu Ankaralı hemşehrilerimiz tüketiyor. Eskiden üçte biri, dörtte biri geliyordu. Ne yapacağız? 31 Mart’tan sonra vatandaşı zengin edeceğiz. Vatandaşımıza yük olarak değil, vatandaşın hakkını hukukunu koruyarak, su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız.”

“Altınok’un sözü de, özü de birdir”

Ankart ile sosyal yardımları vatandaşlara kolaylıkla ulaştıracaklarını belirten Altınok, “400 liralık desteği Ankart ile 2 bin 500 liraya çıkaracağız. Emeklilerimize 1000 lira değil 5 bin lira vereceğiz. Altınok’un sözü de, özü de birdir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkentlilere 100 tane söz vermiş, 90 tanesini yapmamış. Daha sonra sosyal medyasında ne yaptı? Verdiği sözleri sildi. Olur mu böyle bir şey?” diye konuştu.