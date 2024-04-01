Cumhur İttifakı adayı Mustafa Yaman'dan ilk açıklama

Bilecik Cumhur İttifakı adayı Mustafa Yaman dün gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası bir açıklama yaparak, "Hep birlikte yaşanabilir güzel bir Bilecik temennisi ile kalın’’ ifadelerini kullandı.

Yaptığı açıklamada Mustafa Yaman, "1 Mart 2024 Pazar günü ilimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde ve köylerimizde yerel yöneticilerimizin seçimini gerçekleştirdik. Bu demokrasi şöleninde sandık başına gidip oy kullanan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler de bu yolculukta Cumhur ittifakı Bilecik Belediye Başkanı adayı olarak sahalarda projelerimizi sizlere anlatmaya gayret ettik. Amacımız gayemiz sadece Bilecik’imize birlik, beraberlik içinde daha iyi daha kaliteli hizmet verebilmekti. Bu yolculukta bizlerle birlikte samimiyetle yol yürüyen tüm kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim onlardan razı olsun. Ayrıca bu seçimlerde birlikte hizmet yarışına girdiğimiz tüm başkan adayı kardeşlerimize de sağ duyulu centilmenlik içinde geçen seçimlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bilecik ilimizde önümüzdeki dönemde yöneticilik yapacak tüm arkadaşlarımıza, Bilecik Belediye Başkanı olarak seçilen Melek Mızrak Subaşı kardeşime başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah. Hep birlikte yaşanabilir güzel bir Bilecik temennisi ile kalın, sağlıcakla’’ ifadelerine yer verdi.

Öte yandan 31 Mart Pazar günü gerçekleşen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı seçilirken, Cumhur İttifakı Mustafa Yaman ikinci sırada yer aldı.