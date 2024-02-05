Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper gençlerle buluştu

Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, Beşiktaşlı gençler ile bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av. Serkan Toper, bir kafede gençler ile bir araya geldi. Buluşmada Serkan Toper’e Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Murat Kotra ve Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı Abdulkadir Öztürk eşlik etti. Yoğun ilgi ile karşılanan Toper, gençlerle sohbet etti. Beşiktaşlı gençler Toper’e sosyal aktivitelerin azlığından, otopark sorunundan, spor faaliyetleri yapabilecekleri yerlerinin olmaması gibi konularda şikayetlerini iletti.

Gençlerin yaşadığı sorunları dinleyen ve bu sorunlar için geliştirdiği projelerden bahseden Toper, “Ben gençlerin vizyonuna çok inanan bir Belediye Başkan adayıyım. Beşiktaş’ta kadınlar ve gençler ile değişimi ve dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bu seçimin ana mottosu vefa çünkü gençlere, kadınlara,

engellilere, sokak canlılarına vefası olmayan bir yönetim anlayışı var. Bu yönetim anlayışına hem itiraz edeceğiz, itiraz etmekle de kalmayacağız, diyeceğiz ki çaresiz değilsin. Biri var Beşiktaş’ın kronikleşmiş bütün problemlerini çözebilecek gençlerin talep ettiği spor salonu, yüzme havuzu ihtiyacını karşılayacağız. Bu coşkuyu da gördünüz. Beşiktaş’ta büyük değişim var bunu anlayabilirsiniz” dedi.

Sorularına verilen cevaplardan memnun kalan gençler, sonrasında Serkan Toper ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.