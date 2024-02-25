Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok proje tanıtım toplantısında konuştu

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, sosyal refah desteği statüsündeki emeklilerin ANKART’ına her ay 5 bin TL yatıracaklarını, ilk ödemeyi de 15 Nisan’da yapacaklarını açıkladı.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium’da düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuştu. Altınok, sosyal refah desteği statüsündeki emeklilerin ANKART’ına her ay 5 bin TL yatıracaklarını, ilk ödemeyi de 15 Nisan’da yapacaklarını açıkladı. Sosyal refah desteği kapsamındaki vatandaşların ANKART’ına 2 bin 500 lira market desteği yatıracaklarını açıklayan Altınok, ANKART’ların, sigara ve alkol dışındaki bütün alışverişlerde geçerli olacağını belirtti. Altınok, Başkent’teki dar gelirli 20 bin aileyi de kira öder gibi ev sahibi yapacaklarını kaydetti.

Muhtarları da unutmadıklarını kaydeden Altınok, "Onların giderlerine destek olmak için ANKART’larına her ay bin 500 lira yatıracağız. Öğrencilerimizin de hayatları ANKART’la kolaylaşacak. Ayda bir sinema ve tiyatro bileti ücretsiz olacak. Ayrıca bütün öğrencilerimiz sinema, tiyatro ve müzelere ANKART ile yüzde 50 indirimli gidebilecek. 50 bin öğrencimizin ANKART’ına uluslararası oyun platformlarında kullanmak üzere 500 lira yatıracağız. ANKART sadece öğrenciler ve sosyal destek alanlarında değil tüm Ankaralıların hayatını kolaylaştıracak. Ulaşımdan, kültür sanat etkinliklerine kadar, hayatın her alanında kullanılabilecek. ANKART ile çeşitli indirim ve avantajlar sağlanacak" açıklamasında bulundu.

Altınok, Ankara’da bir trafik sorunu yaşandığına vurgu yaparak, yapacakları metro projelerini anlattı. Altınok sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ankara, maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkenti" şeklinde konuşan Altınok, "İlk işlerimizden biri bu projeye başlamak olacak. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Esenboğa üzerinden Kızılay’a yeni bir metro hattı yapacağız. Ankara’nın iki yakasını birbirine bağlamak için Koru-Eryaman Devlet Mahallesi metro hattını yapacağız. Ulubey - Önder - Solfasol metrosunu da Siteler istasyonu ile birleştireceğiz. Şehrin nüfus yoğunluğu fazla olan Ümitköy ve Batıkent’i birbirine bağlamak için Batıkent-Ümitköy metro hattını yapacağız. Ankara’mızın yeni gelişme bölgesi Ovacık’tan, Etlik, İncirli, Ayvalı, Esertepe’nin Ankara merkezle bağlantısını sağlamak için Ovacık metro hattını yapacağız. Ayrıca, Törekent - OSB metro hattı Yenikent’e kadar uzatılacaktır."

ABB Başkanı Yavaş’ın yapmadıkları vaatleri olduğunu hatırlatan Altınok, "Değerli Ankaralılar neydi büyükşehir adayının sizlere 5 yıl önceki vaatleri? Gelin bazılarını hatırlayalım; Ankara’ya 5 senede, 58 kilometre metro yolu yapılacaktı, 5 santim bile yapılmadı. Söz verildi ama havalimanına metro yapılmadı. Gölbaşı’na metrobüs hattı yapılacaktı, yapılmadı. Sabah 06.00 ile 07.30 saatleri arası ücretsiz otobüs seferi sağlanacaktı, sağlanmadı. Suya indirim yapılacaktı ancak zam üstüne zam yapıldı. Ankara, suyu en pahalıya tüketen illerden biri oldu. Kimse işten çıkarılmayacak, kimsenin ekmeğiyle oynanmayacaktı ama işçinin, emekçinin ekmeğiyle de emeğiyle de oynandı. Barajlar güneş paneliyle kaplanacak, buharlaşma önlenecekti, güneş enerjisiyle elektrik üretilecekti, sözler de barajlardaki su gibi buhar oldu uçtu. Her mahalleye kreş her mahalleye kütüphane yapılacaktı, yalan oldu. Teknoloji Üniversitesi, kültür kenti, Uzay Bilimleri Üniversitesi, sağlık kenti kurulacaktı, hepsi hayal oldu. Ankara’ya fuar alanı kazandırılacaktı. O da olmadı, olmadı, yapmadı, yapmadı, keşke yapsaydı. Keşke mazeret değil hizmet üretseydi" diye konuştu.

Altınok, Sosyal Refah Desteği kapsamındaki vatandaşların ANKART’ına kış aylarında 4 ay boyunca 1000 lira doğalgaz desteği yatıracaklarını belirtti.

Sokak hayvanları hakkında projelerini anlatan Altınok, "Can dostlarımızla uyumlu bir kent hayatı kurmak öncelikli işimiz olacak. Sokaklarımızı güvensiz, can dostlarımızı da sahipsiz bırakmayacağız. Besleme, tedavi, barınma, kısırlaştırma ve sahiplendirme hizmetlerimizle Ankara sokaklarını güvenli ve sağlıklı bir ortama dönüştüreceğiz. Betabaks projemiz ile yani besleme tedavi barınma kısırlaştırma ve sahiplendirme sistemini hayata geçireceğiz. Allah’ın yarattığı, şefkate muhtaç hayvanlarımızın bakımını yaparak, sahiplendirmeyi destekleyeceğiz. Tesislerimizden hayvan sahiplenen vatandaşlarımıza veteriner ve mama desteği vereceğiz. Kedi köyleri doğal yaşam parkları inşa edeceğiz. Ankara’mız bir turizm rotası haline gelecek. Tarihi ve kültürel mekanlar turizme kazandırılacak. Termal turizme ve yayla turizmine yatırım teşvikleri verilecek. Atatürk, Ankara’ya geldiğinde binlerce seğmen onu Dikmen sırtlarında karşıladı. ’Paşam seni karşılamaya geldik, vatan uğrunda ölmeye geldik’ işte seğmenlerin bu sesinin 100 yıl sonra bile yankılandığı, 27 Aralık Hatıra Parkını Başkentimize kazandıracağız" şeklinde konuştu.