Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF 1. Lig'e yükselen takımlara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe Spor Kulübünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF 1. Lig'e yükselen takımlara tebrik
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselen Eyüpspor ve Göztepe Spor Kulübünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen takımlara ilişkin yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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