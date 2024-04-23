Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Özgür Özel'den görüşme talebi geldi. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Özgür Özel'den görüşme talebi geldi. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Özgür Özel'den görüşme talebi geldi. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz.'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özgür Özel’den görüşme talebi geldi. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz."

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4dosgb
4dosgb
4dosgb