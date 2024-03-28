Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitingi için bu kente geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitingi için bu kente geldi.

Erdoğan’ı taşıyan helikopter saat 12.30 sıralarında Merinos’a indi. Erdoğan’ı Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan karşıladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Erdoğan, daha sonra otobüsle Kent Meydanı, Çakırhamam, Atatürk Caddesi güzergahını izleyip Bursa Valiliği’ne geçti. Erdoğan yol boyunca vatandaşları selamlayıp hediye dağıttı.

Erdoğan’ın Bursa ile brifing aldıktan sonra miting için Gökdere’ye geçmesi bekleniyor.