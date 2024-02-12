Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ATİAD Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede, başta Almanya olmak üzere Avrupa’daki Türk yatırımları ve ATİAD üyelerinin enerji, finans, sağlık, yapay zeka ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını ve ülkelerarası yatırım potansiyelini değerlendirdiği öğrenildi. Yılmaz, Avrupa’daki Türk iş dünyasının örgütlenme ve kurumsallaşma sürecinde oynadıkları rol dolayısıyla ATİAD üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.