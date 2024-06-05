D-100 Mimarsinan Caddesi'nde Yol Çökmesi: Ekipler Müdahale Ediyor

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, D-100 Mimarsinan Caddesi karayolunda yaşanan yol çökmesi sonucu belediye ekiplerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleriyle birlikte hızlı bir şekilde müdahale ettiğini açıkladı. Çalışma bölgesinde trafik yoğunluğu yaşanırken, ekiplerin müdahaleleri saat 17:00'de tamamlanmayı hedefliyor.

Başkan Balcıoğlu, sürücülerin trafik yoğunluğunun daha da artmaması için alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini belirterek, “Bölgede trafik yoğunluğunun daha da artmaması için sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmalarını rica ediyor, sabır ve anlayışınız için teşekkür ediyorum,” dedi.

Yol çökmesi olayının ardından, belediye ekipleri hızla bölgeye intikal ederek ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında, çöken yolun onarımı ve trafiğin normale dönmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Çalışmaların saat 17:00'de tamamlanması planlanıyor ve bu süreçte sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri önemle tavsiye ediliyor.

D-100 Mimarsinan Caddesi'nde yaşanan yol çökmesi nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla sürücüler alternatif güzergahları kullanmaya davet ediliyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, vatandaşların sabır ve anlayışları için teşekkür ederek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.