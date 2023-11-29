Daha önce bir kısmı çöken köprü son yağışlarda tamamen yıkıldı

Edremit'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağışlarda bir kısmı çöken Zeytinli Köprüsü, son yağışlarla birlikte tamamen çöktü.

Daha önce bir kısmı çöken köprü son yağışlarda tamamen yıkıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Edremit’te geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağışlarda bir kısmı çöken Zeytinli Köprüsü, son yağışlarla birlikte tamamen çöktü.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi’nde eski Çanakkale İzmir Karayolu köprüsü geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağmurda kısmen çökmüştü. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Zeytinli Çayı’nın debisinin artması ile birlikte daha önce zarar gören köprü tamamen çöktü. Yolun daha önceki çökme olayında trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman