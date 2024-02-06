Davinson Sanchez bu sezonki 2. golünü attı

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Bandırmaspor maçında attığı golle bu sezonki 2. gol sevincini yaşadı.

Davinson Sanchez bu sezonki 2. golünü attı
Editör
EditörEditör
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Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Bandırmaspor maçında attığı golle bu sezonki 2. gol sevincini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Galatasaray evinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü defans oyuncusu Davinson Sanchez kaydetti. Mücadelenin 27. dakikasında Eyüp Aydın’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Sanchez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

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27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 2. golünü attı. Kolombiyalı stoper daha önce ligdeki Antalyaspor maçında gol sevinci yaşamıştı.

Mücadeleye 11’de başlayan Davinson Sanchez 61. dakikada yerini Victor Nelsson’a bıraktı.