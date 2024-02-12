Deniz otobüsünde korku dolu anlar kamerada

İstanbul-Bursa arası ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalarda sarsıldı. Panik anları yolcular tarafından anbean kaydedilirken, sürekli 'sakin olun' çağrıları yapıldı.

Deniz otobüsünde korku dolu anlar kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul-Bursa arası ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalarda sarsıldı. Panik anları yolcular tarafından anbean kaydedilirken, sürekli ‘sakin olun’ çağrıları yapıldı.

İstanbul-Bursa arasındaki ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, dün şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalar ile sarsılırken, feribotta bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Panik yapan vatandaşlara sürekli ‘sakin olun’ anonsları yapılırken, yolcular o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler ise dalgaların şiddetini gözler önüne serdi.

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