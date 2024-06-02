Deniz sezonu açıldı, vatandaş soluğu plajda aldı

Yaz ayına girilmesi ve deniz sezonunun açılmasıyla birlikte Sakaryalı vatandaşlar, soluğu şehrin denize kıyısı olan Karasu ilçesinin plajlarında aldı.

Deniz sezonu açıldı, vatandaş soluğu plajda aldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Yaz ayına girilmesi ve deniz sezonunun açılmasıyla birlikte Sakaryalı vatandaşlar, soluğu şehrin denize kıyısı olan Karasu ilçesinin plajlarında aldı.

Yaz aylarına girilmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların bazıları deniz sezonunu açtı. Bu çerçevede Sakarya’nın denize kıyısı olan Karasu ilçesinde bazı vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilerek soluğu plajlarda aldı. Güneşin yakıcı ve bunaltıcı havasından sıkılın vatandaşlardan bazıları sahilde şemsiyelerin gölgesinde, bazıları da Karadeniz’in sularında serinleyerek hafta sonunun keyfini çıkardı.

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