Denizin ortasında çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntü oluşturdu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sabah yağan yağmurdan sonra ortaya çıkan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde geceden beri etkili olan yağış sabah saatlerinde de devam etti. Bir ara yağmurunu dinmesiyle birlikte bulutların arasından kendini gösteren güneşle birlikte gökkuşağı oluştu. Denizin ortasında beliren gökkuşağının kartpostallık görüntüsü amatör fotoğrafçı Yeliz Portakal tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bulutların güneşi kapatmasıyla gökkuşağı kısa bir süre sonra kayboldu.

Ayrıca Bursa’nın Mudanya ilçesinde gün boyu yağmur beklenirken, hava sıcaklığı 6 derece olarak ölçüldü. Bursa merkezde ise hava sıcaklığının 4 ila -2 derece arasında değişkenlik gösterirken, yağmurun yarın da devam etmesi öngörülüyor.