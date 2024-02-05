Deprem 'gerçek', önlem almak 'Zorunluluk'tur

6 Şubat depremlerinin ardından “Zorunlu Deprem Sigortası bilinçlendirmesinde ‘Sıfır tolerans’ mesajıyla seferberlik çağrısı yapan Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz, depremin yıldönümünde çağrısını yineledi, “Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de hedefimiz yüzde 100 bilinçli sigortalılık olmalı. Tam bir finansal güvence için Zorunlu Deprem Sigortası ve Konut Sigortası mutlaka birlikte yapılmalı” dedi.

6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından ortaya çıkan gerçeklerden biri de büyük Marmara Depremi başta olmak üzere pek çok yıkıcı felakette yerle bir olan kentler ve alt üst olan yaşamlara rağmen, Türkiye’de ‘sigortalılık bilincinin’ istenilen düzeyde olmadığı. Çok büyük bir afetin yaşandığı 11 ili kapsayan bölgede, DASK Zorunlu Deprem Sigortası olan konutların oranı yalnızca yüzde 50 seviyesinde, Türkiye genelinde ise yüzde 56 olduğu açıklandı.

Finansal güvence: Zorunlu deprem sigortası

Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz deprem sigortasının, yaşanan büyük felaketin hasarlarını onaracak, insanları finansal güvence altına alabilecek en önemli teminat olduğunu ifade etti.

Şubat depremlerinin ardından hızla hayata geçirdikleri ve sektöre de çağrıda bulundukları ‘Zorunlu Deprem Sigortası Seferberliğinin’ devam etmesi gerektiğini vurgulayan Köz, “Zorunlu Deprem Sigortasının insanlara sağladığı faydanın boyutları, yaşanan afet sonrasında paylaşılan resmi rakamlarda da görüldü. Buna göre, kurulduğu 2000 yılından bugüne kadar (2023 yılı da dahil) Zorunlu Deprem Sigortası olup depremde hasar gören konutlar için toplam 35 milyar 906 milyon 326 bin TL hasar ödemesi yapıldı. Bu tutarın 34 milyar 440 milyon TL’si yani yüzde 96’sı 6 Şubat depremlerinden sonra ödenen miktar olarak kayıtlara geçti” dedi.

Hedef yüzde 100 bilinçli sigortalılık

Türkiye’de özellikle büyük depremlerin yaşandığı bazı illerdeki yüksek sigortalılık oranlarına dikkat çeken Köz, “Bu oran, Bolu ve Düzce’de yüzde 92, Yalova’da yüzde 88 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Ancak, bu oranlar bizim için ne yazık ki yeterli değil. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de hedef yüzde 100 sigortalılık olmalı. Bunu sağlamak için de sigortanın deprem sonrasında sunduğu finansal güvencenin, hayata yeniden başlamak için ikinci bir şans olduğunu herkese tek tek açıklamalıyız. Tüm sektörü, bu bilinçlendirme hareketine katkı sağlamaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Tam finansal güvence için zorunlu deprem sigortası ile birlikte konut sigortası şart

Türkiye’de insanların hala sigortanın kendisine sağladığı faydaların bilincinde olarak değil, zorunluluk ilişkisinden dolayı sigorta yaptırdığına dikkat çeken Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz, tam bir finansal güvence için Zorunlu Deprem Sigortası’nın yanında Konut Sigortası’nın da mutlaka yaptırılmasının önemine değindi.

Köz şunları söyledi: “01.01.2024 tarihi itibarıyla Zorunlu Deprem Sigortası teminatları güncellendi. Buna göre 3 bin 16 TL olan inşaat birim metrekare maliyet tutarı 6 bin TL’ye yükseldi. Açıklamak gerekirse, 100 metrekare bir ev için DASK’tan alınacak tutar, 600 bin TL ile sınırlı kalıyor. Eksik kalan değerinin karşılanabilmesi için de Konut Sigortası’na ihtiyaç duyuluyor. Konut Sigortası’nın önemi işte burada ortaya çıkıyor. Eşyalarını da güvence altına almak gibi daha fazla teminat almak isteyen vatandaşlarımız, DASK’ın sorumlu olduğu tutar olan zorunlu sigorta teminatı üzerine sigorta şirketlerimizden herhangi bir üst sınır olmaksızın ihtiyari sigorta yaptırabilirler.”

‘İstanbul depremi için hazırlıklı olmalıyız’

Marmara Bölgesi için de uyarılarda bulunan Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz, “Bilim insanlarının sıklıkla gerçekleşeceğine işaret ettiği Marmara Depremi’nde ise bugüne kadar yaşananlardan çok daha büyük ekonomik zararlar öngörülüyor. Yüzde 100 Deprem ve Konut Sigortalılığı dahil her açıdan hazırlıklı olmak gerekiyor” dedi.