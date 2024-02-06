Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Arnavutköy'de anma programı düzenlendi

Arnavutköy Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitiren vatandaşları anma programı gerçekleşti. Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak başlanan programda daha sonra Arnavutköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nin (ARKUR) çalışmalarının yer aldığı film gösterimi yapıldı.

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz yıl gerçekleşen Asrın Felaketi diye adlandırılan depremde binlerce vatandaş yaşamını yitirmişti. Depremin yıldönümünde Arnavutköy Belediyesi tarafından yaşamını yitiren vatandaşlara anma programı düzenlendi. Arnavutköy Afet Eğitim Merkezi’nde düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yaşamını yitiren vatandaşlar için okunan Kuran-ı Kerim’in ardından Arnavutköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nin (ARKUR) depreme hazırlık sürecinde ve sonrasında yaptığı çalışmalarının yer aldığı film gösterimi yapıldı. Düzenlenen organizasyona çok sayıda arama kurtarma gönüllüsünün yanı sıra Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’da katıldı.

Program sonrasında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Özellikle 6 şubat depreminin yıl döneminde Asrın Felaketi olarak nitelenen afette hayatını kaybeden tüm vatandaşlara gani gani rahmet diliyorum. Dünya’da eşi benzeri görülmemiş bir afetten bahsediyoruz. Tabloyu gören arkadaşlarımız felaketin boyutunu daha iyi anlatabiliyorlar. Biz ilk anlardan itibaren ekiplerimizi bölgeye göndermiştik. Ekiplerimizin canlı çıkarttığı kardeşlerimiz oldu. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da ekiplerimiz Hatay Kırıkhan’da aşevi, çadır kent, alan temizliği ve ilaçlama gibi temel ihtiyaçları yerine getirmeye yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.