Depremde hayatını kaybedenler Esenyurt'ta anıldı

Kahramanmaraş Merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için Esenyurt’ta anma programı düzenlendi.

Esenyurt Belediyesi, Kahramanmaraş depremlerinin 1. yıl dönümünde vefat eden vatandaşları anmak için Cumhuriyet Meydanı’nda bir anma programı düzenledi. Anma programının Miraç Kandili’ne denk gelmesi nedeniyle de hayatını kaybedenler için program boyunca dualar okundu. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin yaşandığı gecede meydanda kurulan stantlarda vatandaşlara lokma dağıtımı yapıldı. Programda görev alan belediye personelleri, kendilerine gelen talep ve önerileri dinlerken, anmaya katılan vatandaşların kandilini kutlamayı da ihmal etmedi.

İlçe genelindeki camilerde vatandaşların kandilleri kutlandı

Miraç Kandili dolayısıyla Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları, ilçe genelindeki camilerde vatandaşların kandillerini tebrik ederek kandil simidi ikramında bulundu. Esenyurtlu vatandaşlar ise kendilerini unutmayan belediye ve çalışanlarına teşekkür etti.