Depremzede ailenin iftarına misafir oldular

Bilecik’in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, 6 Şubat depreminden sonra ilçede yaşayan vatandaşın iftar sofrasına misafir oldu.

Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen ve eşi Seval Sözen, 6 Şubat depreminin ardından Bilecik’in Gölpazarı ilçesine gelerek burada ikamet eden Emine Över’in iftar davetine katıldı. Kaymakam Sözer ve eşi Seval Sözen’i karşılayan Emine Över burada kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Kaymakam Sözen ise 6 Şubat deprem felaketinin üzerinden kaç sene geçerse geçsin hiçbir zaman kimseyi yalnız bırakmayacağını belirtti.