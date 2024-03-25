Derince'de kedi ve köpek mamalarını artık belediye üretecek

Derince'de lokantalardan temin edilecek gıda artıkları ile kedi ve köpek mamaları artık Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisinde üretilecek.

Derince'de kedi ve köpek mamalarını artık belediye üretecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Derince’de lokantalardan temin edilecek gıda artıkları ile kedi ve köpek mamaları artık Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisinde üretilecek.

Derince Belediyesinin kedi ve köpek mamalarını üreteceği tesis hizmete giriyor. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yanında faaliyet gösterecek Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisinin açılışı, 27 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da yapılacak. Hizmete girecek olan tesisle birlikte ilçedeki lokantalardan temin edilecek gıda artıkları ile kedi ve köpek mamaları artık Derince Belediyesinin kendi tesisinde üretilecek.

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