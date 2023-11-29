Dev ağaç, otoparktaki araçların üzerine devrildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde fırtınanın etkisine dayanamayan dev ağaç, park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.

Dev ağaç, otoparktaki araçların üzerine devrildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde fırtınanın etkisine dayanamayan dev ağaç, park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.

Tekirdağ’da günlerdir devam eden şiddetli fırtına ve yağış kentte hasara neden oldu. Şiddetli yağış etkisini sürdürürken, Süleymanpaşa ilçesi Eskicami - Ortacami Mahallesi’nde fırtınaya dayanamayan dev bir ağaç, otoparktaki araçların üzerine devrildi. Ağacın devrildiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen itfaiye ekipleri, otoparka gelerek araçları kurtarmak için devrilip kopan ağacın dallarını kesti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

1 saatlik çalışma sonucunda ağaç kaldırılırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.