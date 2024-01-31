Dev balık ilgi çekti

Soros Körfezi’nde balıkçıların ağına düşen 2 metreye yakın 45 kiloluk dev müren balığı, getirildiği Çorlu ilçesindeki balıkçı tezgahında görenlerin ilgi odağı oldu.

Saroz Körfezi’nde balıkçıların ağına takılan ve 5 kişi tarafından zor yakalanan 2 metreye yakın 45 kiloluk müren balığı, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak üzerindeki bir balıkçıda tezgaha konuldu.

Yoldan geçerken dev balığı gören vatandaşlar hayretini gizleyemezken, balığın yanına yaklaşıp fotoğraf çekmeden de edemedi. Müşteri ve vatandaşların ilgisinden mutluluk duyduklarını ifade eden balıkçı Barış Bayırlı, büyük balık yakalamanın zor ve zahmetli olduğunu söyledi.

Bayırlı, yaklaşık 2 metre boyundaki balığı 2 bin liraya satacağını ifade etti.