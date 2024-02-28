Devran Yüksel: 'Türkiye saç ekimi turizminde Avrupa'da lider'

Saç ekimi merkezlerinde elde edilen başarılı sonuçların, sağlık turizmi için Türkiye’yi tercih edenlerin sayısını her geçen gün artırdığını belirten Bank of Hair Saç Ekimi Merkezi Kurucusu Devran Yüksel, Türkiye’nin bu alanda Avrupa’daki üstünlüğünü hızla yükselttiğini kaydetti.

Türkiye, özellikle son yıllarda sağlık turizminde Avrupa’nın merkezi konumuna geldi. Özellikle saç ekimi, yalnızca Avrupa değil Arap ülkeleri ve tüm dünyadan ziyaretçileri turizm ve sağlık amacıyla Türkiye’ye getiriyor. Bank of Hair Saç Ekimi Merkezi’nin kurucusu Devran Yüksel, Türkiye’nin saç ekimi konusundaki konumunu değerlendirdi.

Yüksel; “Türkiye, hem kaliteli hizmet hem son teknoloji ekipmanları hem de deneyimli sağlık profesyonelleri ile donatılmış tesislere sahip. Bu başarının ve sağlık turizmindeki konumunun arkasında, kesinlikle bu kilit noktalar yatıyor. Saç ekimi merkezlerinde elde edilen başarılı sonuçlar, sağlık turizmi için Türkiye’yi tercih edenlerin sayısını her geçen gün artırıyor” dedi.

"Saç ekimi için Türkiye’nin Avrupa’daki üstünlüğü hızla artıyor"

Türkiye’de saç ekimi merkezlerinin, uluslararası standartlara göre hizmet verdiğinin altını çizen Yüksel, “Burada bir önemli etken de, dünya çapında tanınmış uzmanlar tarafından yönetilmeleri. Tabi ki, Türkiye’nin tarihi ve turistik zenginlikleri de sağlık turizmi için cazip bir destinasyon haline getiriyor" dedi.

Hem teknik uzmanlık hem de bütçenin hastalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Devran Yüksel; “Ülkemizdeki saç ekimi maliyetleri, Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça rekabetçi bir konumda. Bu da, Türkiye’yi saç ekimi ve sağlık turizmi için tercih edilen destinasyonlar listesinde ilk sıralara yükseltiyor. Türkiye’nin saç ekimi alanında Avrupa’da öncü olması, ülkenin sağlık turizmi sektöründeki büyümesini ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmaya devam ediyor. Bu başarı, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki potansiyelini ve küresel arenadaki rekabet gücünü de güçlendiriyor” şeklinde konuştu.

“Nitelikli uzmanlar turistleri Türkiye’ye çekiyor”

Genel olarak Türkiye’de isim yapmış saç ekim merkezlerinin temel taşının nitelikli ve profesyonel uzmanlardan oluşan ekipler olduklarını vurgulayan Devran Yüksel, “Türkiye’de yüzlerce saç ekim merkezi ile bu geniş coğrafyada en uygun seçimi yapmak çok zor olabilir. Bu noktada, hasta yorumlarını gözden geçirmek ve varsa öncesi-sonrası fotoğrafları inceleyerek karar vermek faydalı olabilir. Görsel kanıtlar ve hasta deneyimleri, elde edebileceğini sonuçlar ile ilgili gerçekçi bir beklenti sunabilir” şeklinde ifade etti.