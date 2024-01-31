DHMİ havacılık akademisi 7 yaşında

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Havacılık Akademisi’nde kurulduğu günden bugüne kadar 266 bin 938 kişiye eğitim verilirken, toplamda 13 milyar liranın üzerinde gelir sağlandı.

Sivil havacılık faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası hava ulaşımındaki can ve mal güvenliğinden de sorumlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde hizmet veren DHMİ’nin faaliyete geçirdiği havacılık akademisinin 7’nci yılı kutlandı. DHMİ Havacılık Akademisi, üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) kriterlerine göre verdiği eğitimle uluslararası alanda da adından söz ettirmeye devam ediyor. Havacılık Akademisi’nin kurulduğu günden bugüne, havacılığın farklı alanlarında, DHMİ personeli ve havacılık sektöründeki diğer paydaşlar olmak üzere toplam 266 bin 938 kişiye eğitim verildi. Böylece verilen eğitimlerden toplamda 13 milyar liranın üzerinde gelir sağlandı.

2023 yılında 43 bin 217 personele eğitim verildi

DHMİ Havacılık Akademisi’nde 2023 yılında seyrüsefer ve işletme alanları başta olmak üzere tüm birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda 43 bin 217 personel eğitimden faydalandı. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilere diploma, sertifika, katılım belgesi verildi. 2023 yılında yüz yüze verilen eğitimlerin yanında, Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığınca kullanıma sunulan “Eğitim Yönetim Sistemi” üzerinden de uzaktan eğitim yöntemiyle eğitimler gerçekleştirildi.

Çağın gerekliliklerine uygun eğitim

DHMİ Havacılık Akademisi’nde, dijitalleşme çağının gerekliliklerine uygun teknolojik altyapı sağlanarak, eğitimler "Uzaktan Eğitim Platformu" üzerinden verilmeye devam ediyor. Havacılık Akademisi uzaktan eğitim platformu üzerinden, 51 bin 114 kursiyere online ve video tabanlı olarak eğitim verildi. Ayrıca, ulusal ve uluslararası sektöre uzaktan eğitim hizmeti sunarak yaklaşık 20 milyon TL tasarruf sağlandı. DHMİ Eğitim Yönetim Sistemi ile 2 milyar liranın üzerinde gelir edildi. Ayrıca 2023 yılında verilen kurum dışı eğitim hizmetleri sonucunda 2 milyar liranın üzerinde gelir edildi.