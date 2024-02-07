Animasyon sektöründe nitelikli iş gücü yetiştirilecek Dijital Sanat Akademisi açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle 2023 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında Müstakil Sahne Sanatları ve Eğitimi Derneği (MÜSSED) yürütücülüğünde, Rafadan Tayfa ve Yade Yade gibi pek çok prestijli animasyon projesine imza atan İSF Stüdyoları ortaklığında ve Animasyon Film Yapımcıları Derneği (ANFİYAP) iştirakleriyle kurulan Dijital Sanat Akademisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek’in katılımı ile açıldı.

Dijital Sanat Akademisi projesi kapsamında animasyon sektöründe nitelikli iş gücü yetiştirilecek

Dijital Sanat Akademisi Projesinin genel amacı, TR51 Ankara bölgesinde özel sektör-sivil toplum iş birliğinde eğitim odaklı bir yapının kurulması; animasyon sektörüne ve bu sektörün kapsadığı bütün alanlarda animasyon ve tasarım temel becerilerine sahip; kavramsal ve teknik becerileri yüksek, nitelikli iş gücü yetiştirmek. Mart ayında başlayacak ilk eğitim dönemi boyunca Animasyon alanında 30, 3B Modelleme alanında 30 olmak üzere toplamda 60 katılımcı yüz yüze uygulamalı eğitim alacak. Yüz yüze gerçekleşecek olan eğitimler 6 ay (24 hafta), toplam 384 saat sürecek ve proje ortağı İSF Stüdyoları’nın Ankara Gölbaşı’ndaki yerleşkesinde gerçekleşecek. Eğitim süresince final projesi, ödev ve kritik süreçleri ile katılımcının yalnızca stüdyoda geçen zamanda değil, 6 ay boyunca her an öğrenim sürecine dahil edilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, eğitim sürecinde başarılı bulunan kursiyerler ile final projesi jüri değerlendirmelerinde sıralamaya giren kursiyerlere animasyon firmalarında aktif bir proje içerisinde yer alarak kendini geliştirme şansı sunulacak.

Başvuru değerlendirme kriterleri

Eğitim almaya hak kazanabilmek için gereken kriterler büyük oranda adayın motivasyonu ve profesyonel gelişimine bağlı olacak şekilde belirlenecek. Adayın kişisel bilgileri, eğitim bilgileri ve motivasyon mektubunun yer alacağı çevrimiçi başvuru sonrası başvuru sahibine mülakat ve kişilik envanteri uygulanarak yetiştirmeye en uygun adaylar belirlenecek. İlgili bölümlerinin öğrencisi veya mezunlarının uygulama becerilerini artırıp istihdamlarının desteklenmesi akademinin öncelikleri arasında yer alıyor. İlgili bölüm mezunu olmayan ama eğitim programı ile ilgili motivasyonu yüksek olan, disiplin ve takım çalışması gibi profesyonel becerileri gelişmiş bir adayın da eğitim programına kabul edilmesi mümkün olacak. 18 ve 18 yaşından büyük herkes programa katılabilecek.

Katılım belgesi almaya hak kazanmak için eğitimlerin tamamına katılım sağlamış olmak gerekiyor. Katılım belgeleri, belgeyi almaya hak kazanan katılımcılara, mart ve eylül dönemi başvuru için 29 Şubat tarihine kadar İSF Akademi’nin internet adresinde yer alan başvuru formun doldurulması gerekiyor. Sadece eğitime katılması uygun bulunan katılımcılara e-posta ve/veya telefon yolu ile bilgi verilecek.

Eğitimler Ankara Kalkınma Ajansı 2023 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında uygulanmakta olan Dijital Sanat Akademisi Projesi kapsamında ücretsiz olarak verilecek. Katılımcıların ise sadece yol ve yemek ücretlerini kendilerinin karşılaması yeterli olacak.