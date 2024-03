Dinçer'den digital spor merkezi müjdesi

TAKİP ET

Mudanya Stadı, Tirilye Futbol Sahası’nın yanı sıra ilçeye birçok spor tesisi kazandırmayı hedefleyen Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, su sporlarından, dijital spor merkezine kadar çok sayıda genci sporla buluşturacak projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı olan Gökhan Dinçer, vatandaşlarla buluşmalarını aralıksız sürdürüyor. Gittiği her yerde yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanan Dinçer, bir yandan da ilçenin her bölgesini daha yaşanabilir bir yer olabilmesi için fikir alışverişinde bulunuyor. İlçede yaşayan her yaştan insanın daha konforlu bir hayat sürdürebilmesi için projeler üreten AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, ilçenin sporda da sınıf atlaması için projelerin hazır olduğunu söyledi. Mudanya Stadı, Tirilye Futbol Sahası’nın yanı sıra ilçeye bir çok spor tesisi ve gençlik merkezi yapacaklarını belirten Dinçer, su sporlarından, dijital spor merkezine kadar çok sayıda genci sporla buluşturacaklarına dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, kürek, kano ve yelken federasyon başkanları ile Güzelyalı Yelken Kulübü’nü ziyaret eden Gökhan Dinçer, "Mudanya’mıza değer katacak projelerimizle, ilçemizi su sporlarında da örnek bir hale getireceğiz. Ayrıca gençlerimizin daha rahat sporla buluşabilmesi için her köyümüze halı saha ve gençlik merkezi yapacağız. Mudanya Stadı’nı 2 yıl içinde adına yakışır bir hale getireceğiz. Bununla birlikte içinde diğer spor aktivitelerinin de yapılabileceği salon ve yaşayan kütüphane oluşturacağız. Elbette bunların yanı sıra sıra e-sporla ilgilenen gençlerimizi de unutmayacağız. İlçemize içinde e-spor merkezinin de bulunduğu bir tesis kazandıracağız" diye konuştu.